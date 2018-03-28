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    НХЛ. Победные голы Тарасенко и Радулова, камбек «Коламбуса» в Эдмонтоне

    Результаты матчей НХЛ 28 марта

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Каролина Харрикейнз Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс Бостон Брюинз Нэшвилл Предаторз Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс Даллас Старз Филадельфия Флайерз Эдмонтон Ойлерз Коламбус Блю Джекетс Ванкувер Кэнакс Анахайм Дакс
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    «Нью-Джерси» — «Каролина» 4:3

    «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду переиграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

    Дубль в составе победителей оформил Кайл Палмьери, еще по шайбе забросили Павел Заха и Стефан Ноэсен.

    За гостей отличились Филлип ди Джузеппе, Уоррен Фогеле и Ноа Хэнифин.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает восьмое место (88 очков), а «Каролина» — десятое (79 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
    Голы: Заха — 7 (Палмиери, Холл), 5:47 — 1:0. Ди Джузеппе — 5 (Линдхольм, Скиннер), 11:41 — 1:1. Фегеле — 2 (Стемпняк, Райан), 16:53 — 1:2. Палмиери — 22 (бол., Холл, Батчер), 34:07 — 2:2. Хэнифин — 10 (ван Римсдайк, Скиннер), 43:39 — 2:3. Палмиери — 23 (бол., Холл, Батчер), 51:05 — 3:3. Ноесен — 12 (Грин, Грабнер), 58:27 — 4:3.Вратари: Кинкейд — Дарлинг (58:35).Штраф: 6 — 8.Броски: 45 (13+17+15) — 34 (17+10+7).
    «Нью-Джерси» — «Каролина» 4:3

    «Детройт» — «Питтсбург» 5:2

    «Детройт Ред Уингз» у себя дома победил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

    В составе хозяев отличились Никлас Кронвалль, Франс Нильсен, Даррен Хельм и Люк Гленденинг, оформивший дубль.

    За гостей шайбы забросили Сидни Кросби и Крис Летанг, результативную передачу которому отдал Евгений Малкин.

    «Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции (67 очков), а «Питтсбург» — пятое (92 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Питтсбург» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Кросби — 27 (Гюнтцель), 0:38 — 0:1. Крунвалль — 4 (Хелм, Ларкин), 16:43 — 1:1. Нильсен — 16 (бол., Фрк, Хиккеттс), 34:28 — 2:1. Гленденинг — 10 (Дженсен, Хелм), 35:09 — 3:1. Хелм — 10 (Ларкин, Хиккеттс), 46:21 — 4:1. Летанг — 7 (Малкин, Хернквист), 56:44 — 4:2. Гленденинг — 11 (п.в., Дэйли, Декейсер), 58:32 — 5:2.Вратари: Ховард — Мюррей (56:22 — 56:44, 57:18 — 58:32).Штраф: 4 — 4.Броски: 26 (10+10+6) — 24 (6+6+12).
    «Детройт» — «Питтсбург» 5:2

    «Оттава» — «Айлендерс» 3:4

    «Оттава Сенаторз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).

    Победу «островитянам» принесли голы Андерса Ли, Антони Бовилье, Брока Нельсона и Эндрю Лэдда.

    За «сенаторов» Мэтт Дюшейн и Бобби Райан набрали по 3 (1+2) очка, еще одну шайбу забросил Эрик Карлссон.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 15-е место (63 очка), а «Айлендерс» — 12-е (74 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Ли — 39 (бол., Таварес, Пелеч), 6:15 — 0:1. Дюшен — 24 (бол., Пажо, Райан), 12:54 — 1:1. Карлссон — 9 (Дюшен, Райан), 14:49 — 2:1. Бовилье — 17 (Барзал, Эберле), 21:23 — 2:2. Нельсон — 18 (Фритц, Лэдд), 38:42 — 2:3. Райан — 11 (Дюшен, Дзингел), 55:26 — 3:3. Лэдд — 11 (Хикки, Барзал), 57:57 — 3:4.Вратари: Кондон (58:31) — Галак.Штраф: 9 — 13.Броски: 36 (8+13+15) — 31 (15+7+9).
    «Оттава» — «Айлендерс» 3:4

    «Виннипег» — «Бостон» 5:4 Б

    «Виннипег Джетс» на своей площадке в серии буллитов одолел «Бостон Брюинз» — 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

    Одним из главных героев матча стал форвард «Джетс» Брэндон Танев, забросивший по шайбе в каждом из периодов и оформивший хет-трик. Также гол в основное время на свой счет записал Джо Морроу. Победный буллит реализовал второй снайпер лиги Патрик Лайне.

    У гостей по разу отличились Райан Донато, Дэнтон Хайнен, Давид Пастрняк и Тори Круг. Российский вратарь «мишек» Антон Худобин отразил 28 из 32 бросков.

    «Виннипег» занимает второе место в Западной конференции (104 очка). «Бостон» — второй на Востоке (105 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Бостон» — 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Танев — 5 (Копп, Лаури), 5:33 — 1:0. Донато — 3, 19:07 — 1:1. Танев — 6 (Лаури), 20:16 — 2:1. Морроу — 6 (Шайфли, Уилер), 26:25 — 3:1. Хейнен — 14 (бол.), 41:45 — 3:2. Пастрняк — 31 (бол., Краг, Маршан), 43:36 — 3:3. Танев — 7 (мен.), 44:29 — 4:3. Краг — 14 (бол., Маршан), 48:06 — 4:4.Вратари: Хеллебайк — Худобин.Штраф: 11 — 2.Броски: 32 (9+12+7) — 32 (9+11+9).
    «Виннипег» — «Бостон» 5:4 Б

    «Нэшвилл» — «Миннесота» 2:1 Б

    Лидер лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Миннесоту Уайлд» 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    Роман Йози вывел хозяев вперед в дебюте встречи. Эрик Стаал сравнял счет за три с небольшим минуты до финальной сирены.

    Победный буллит реализовал Кайл Туррис.

    «Нэшвилл» продолжает лидировать в Западной конференции (109 очков), «Миннесота» идет пятой (94 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Миннесота» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Йоси — 12 (Террис), 2:51 — 1:0. Стаал — 40 (Гранлунд), 56:45 — 1:1.Победный буллит: Террис.Вратари: Ринне — Дубник.Штраф: 6 — 10.Броски: 29 (11+10+7+1) — 23 (4+7+9+3).
    «Нэшвилл» — «Миннесота» 2:1 Б

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

    «Сент-Луис Блюз» у себя дома одолел «Сан-Хосе Шаркс» счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    Главным героем матча стал нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко, сравнявший счет в основное время и забросивший победную шайбу в овертайме.

    Всего в активе россиянина после этой встречи стало 63 (31+32) очка. Он четвертый сезон подряд забил больше 30 голов и набрал больше 60 очков.

    Еще одну шайбу за хозяев забросил Оскар Сундквист.

    У «акул» голы себе в актив записали Эвандер Кейн и Джо Павелски.

    В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» занимает шестое место (91 очко), а «Сан-Хосе» — четвертое (98 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Кейн — 29 (Карлссон, Бернс), 6:26 — 0:1. Сундквист — 1 (Парэйко, Данн), 17:43 — 1:1. Павелски — 20 (бол., Бернс), 27:07 — 1:2. Тарасенко — 30 (бол., Шенн, Пьетранджело), 32:03 — 2:2. Тарасенко — 31 (Соботка), 62:33 — 3:2.Вратари: Аллен — Делл.Штраф: 4 — 2.Броски: 32 (7+13+9+3) — 24 (8+9+7+0).
    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

    «Даллас» — «Филадельфия» 3:2 ОТ

    «Даллас Старз» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счетом 3:2 ОТ (1:1,1:1,0:0, 1:0).

    Главным героем матча стал форвард «Далласа» Александр Радулов, забросивший победную шайбу в овертайме и набравший в итоге 2 (1+1) очка. Всего в активе россиянина стало 67 (27+40) очков в 77 матчах.

    В основное время за «звезд» шайбы забросили Радек Факса и Бретт Ритчи.

    Гости ответили точными бросками Трэвиса Конечны и россиянина Ивана Проворова.

    «Даллас» занимает десятое место в Западной конференции (86 очков). «Филадельфия» идет седьмой на Востоке (90 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Факса — 15 (Руссель, Хэмьюс), 10:50 — 1:0. Конекны — 23 (Гостисбеер, Жиру), 16:51 — 1:1. Проворов — 14 (Симмондс, Гостисбеер), 22:03 — 1:2. Ритчи — 7 (бол., Радулов, Сегин), 30:11 — 2:2. Радулов — 27 (Сегин, Клингберг), 60:40 — 3:2.Вратари: Лехтонен — Мразек.Штраф: 6 — 6.Броски: 23 (10+5+6+2) — 33 (11+8+14+0).
    «Даллас» — «Филадельфия» 3:2 ОТ

    «Эдмонтон» — «Коламбус» 3:7

    «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче принимал «Коламбус Блю Джекетс» и потерпел крупное поражение со счетом 3:7 (3:3, 0:3, 0:1).

    Хозяевам быстро удалось повести 3:0 благодаря голам Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида и Дрейка Каджулы. Кроме того, Макдэвид сделал две результативные передачи. Всего в его активе стало 102 (40+62) очка и 6 баллов преимущества перед ближайшим преследователем, которым является россиянин Никита Кучеров.

    Активное участие в возвращении «Блю Джекетс» в игру принял российский нападающий Артемий Панарин, набравший в итоге 2 (1+1) очка. Хет-трик оформил Томас Ванек, по шайбе забросили Бун Дженнер, Кэм Аткинсон и Маркус Нутиваара. Голкипер «мундиров» Сергей Бобровский сделал 22 сейва.

    В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 12-е место (74 очка). «Коламбус» идет шестым на Востоке (91 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Коламбус» — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)
    Голы: Ньюджент-Хопкинс — 22 (Макдэвид), 3:37 — 1:0. Макдэвид — 40 (мен., Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 6:06 — 2:0. Каджула — 13 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 10:08 — 3:0. Ванек — 22 (Мюррей, Дженнер), 12:39 — 3:1. Панарин — 26 (Веренски, Дюбуа), 13:31 — 3:2. Ванек — 23 (Савар, Веннберг), 16:40 — 3:3. Дженнер — 12 (Ванек, Веннберг), 21:38 — 3:4. Аткинсон — 20 (Дюбуа), 26:24 — 3:5. Ванек — 24 (Дженнер, Коул), 35:02 — 3:6. Нутиваара — 6 (Панарин), 51:57 — 3:7.Вратари: Тэлбот (Броссуа, 26:24) — Бобровский.Штраф: 6 — 6.Броски: 25 (11+5+9) — 27 (14+9+4).
    «Эдмонтон» — «Коламбус» 3:7

    «Ванкувер» — «Анахайм» 4:1

    «Ванкувер Кэнакс» при поддержке родных трибун обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

    Главным героем встречи стал Брэндон Саттер, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Также по разу у хозяев отличились Сэм Ганье и Алекс Бьега.

    Гости ответили единственным точным броском в исполнении Эндрю Кольяно.

    В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 14-е место (65 очков), а «Анахайм» — седьмое (91 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Ганье — 9 (Д. Седин, Х. Седин), 10:07 — 1:0. Кольяно — 9 (Бошемен, Кеслер), 37:06 — 1:1. Бига — 1 (Арчибальд, Саттер), 43:03 — 2:1. Саттер — 9, 48:30 — 3:1. Саттер — 10 (п.в.), 59:44 — 4:1.Вратари: Маркстрем — Гибсон (56:52 — 59:44).Штраф: 4 — 2.Броски: 30 (15+7+8) — 24 (9+9+6).
    «Ванкувер» — «Анахайм» 4:1
    «Эдмонтон» может порадовать результативностью в игре против «Коламбуса»«Эдмонтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта
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