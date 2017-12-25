Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА

«Адмирал» под распродажу

На прошедшей неделе КХЛ порадовала сразу несколькими интересными событиями — 300 шайб Сергея Мозякина в КХЛ, окончание победных серий ЦСКА и «Торпедо», первые в сезоне два подряд поражения СКА и возможное возвращение Александра Бурмистрова из НХЛ в «Ак Барс». Но все же наиболее обсуждаемыми оказались события в скромном «Адмирале». Во многом, кстати, именно из-за своем скромности. Финансовой скромности. И связанных с этой скромностью катастрофических для клуба последствий со сменой руководства, роспуском игроков и, судя по всему, с риском покинуть КХЛ по окончанию текущего сезона.

По этой теме на неделе было много разных разговоров, цитат и интервью. Мы же с вами остановимся на двух главных вопросах.

Первый — Кого потерял Адмирал?

Без нападающего Владимира Ткачева команда потеряет свою узнаваемость и в какой-то мере даже стиль. И дело не только в том, что Владимир был лучшим бомбардиром команды. Теперь тренерскому штабу нужно полностью менять игру в большинстве, которая ранее почти на 100% зависела от Ткачева, а также пытаться переключить все акценты в линии нападения в равных составах, где Ткачев был главным созидателем.

По сути, это и есть главная и незаменимая потеря для «Адмирала», который уже давно прекратил бороться за плей-офф. Вроде бы логичный шаг — нет плей-офф, можно устроить распродажу. Но распродажи так и не произошло — Ткачев и компания просто ушли.

Кроме Ткачева клубу также будет не хватать капитана команды защитник Оскарса Бартулиса, который давно не показывает свой лучший хоккей, но для Владивостока был одним из тех, на ком строилась игра в защите. На данный момент это сильная потеря «Адмирала», при всей критике латвийского легионера.

Голкипер Иван Налимов также играл важную роль в команде и показывал отличные результаты. Очень перспективный вратарь, который может вырасти в серьезного хоккеиста. Игорь Бобков потерял главного конкурента и будет дотягивать команду до конца сезона единолично. С учетом отсутствия каких-либо задач, Бобкова должно вполне хватить.

Важную роль играл в нападении и Дмитрий Саюстов, но ему, как и Павлу Макаренко, можно найти замену.

Второй — Что ждет команду дальше?

Понятно, что никакого плей-офф. Понятно, что КХЛ важно, чтобы «Адмирал» закрыл долги перед игроками. Непонятно только, окажется ли «Адмирал» в числе клубов, которым суждено покинуть КХЛ после нынешнего сезона. Шли разговоры о «Ладе» и «Югре», и судя по всему, их уже никто не спасет. В группе риска были «Северсталь» и «Динамо Рига». Но в Череповце вроде как стабильно хорошая ситуация (по крайней мере, по текущей информации), а Рига — это еще и политический проект.

В общем, судя по всему, «Адмирал» главный третий кандидат на выход из КХЛ. Спасти клуб может только политическое решение (а разве в КХЛ бывает по-другому?) или его географическое положение. Все же, проще строить календарь с серией игр на Дальнем Востоке.

Перспектива плей-офф — впервые только с одним иностранным клубом?

До конца регулярного чемпионата осталось сыграть не так уж много матчей. И уже более-менее понятна ситуация как с теми клубами, которые постсезон себе обеспечили, так и с теми, кто закончит регулярку без перспектив продлить сезон на весну.

На Западе борьба за три вакантные путевки в плей-офф идет между четверкой клубов — ХК «Сочи», «Динамо Москва», «Спартаком» и «Северсталью». Откровенно говоря, немного лишней в этом списке выглядит «Северсталь», которая уступает по потенциалу московским клубам и «Сочи». Пока череповчане отчаянно цепляются за последние надежды, но календарь у подопечных Александра Гулявцева достаточно сложный. Впереди встречи с «Ак Барсом», «Нефтехимиком» и «Салаватом», конкурентами из «Сочи», а завершать сезон придется выездными матчами с ЦСКА и СКА. В общем, шансов немного.

Нельзя сбрасывать со счетов и минское «Динамо», но пока что команда Горди Дуайера отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Вроде бы не сильно много, и минчанам вполне по силам подвинуть ту же «Северсталь». А вот тягаться с москвичами и «Сочи» будет проблематично.

Похожая ситуация на Востоке. «Трактор», «Салават Юлаев», «Барыс» и «Амур» бьются за три путевки, а догнать их пытается «Сибирь». Учитывая состав «Трактора» и «Салавата», вылететь из зоны плей-офф эти команды могут только по собственной глупости. Поэтому основная борьба развернется между «Барысом» и «Амуром». По составу сильнее «Барыс», но «Амур» набрал неплохой ход, команда показывает интересный активный хоккей и в ближайшее время будет играть только дома. Это один из ключевых факторов в пользу хабаровчан. Ну а «Сибирь» будет ждать. Мало ли, вдруг оба конкурента завалятся?

Вообще КХЛ впервые в своей 10-летней истории грозит выход в плей-офф лишь одного иностранного клуба. Даже в первый и второй сезоны иностранных участников в плей-офф было по два. Самым урожайным для представителей других стран был шестой сезон, когда в плей-офф вышли сразу пять зарубежных представителей. Были даже иностранные пары в плей-офф вроде «Динамо Рига» – «Донбасс» и «Лев» – «Медвешчак».

Сейчас же мы подходим к ситуации, когда «Слован», «Динамо Рига» и «Кунь Лунь» уже потеряли шансы на плей-офф, «Динамо Минск» почти потеряло, а «Барыс» может проиграть конкуренцию «Амуру» и тогда в постсезон пробьется только финский «Йокерит». Добавьте к этому постоянные проблемы с финансами у клубов из Латвии и Словакии, и получим совсем не радужную картину будущего иностранных команд в КХЛ.

ЦСКА завершил свою 12-матчевую победную серию, Торпедо остановилось на пяти

Прошедшая неделя в КХЛ прервала две важные победные серии. ЦСКА, наконец, проиграл после 12 подряд побед. Обидчиками московских армейцев стал магнитогорский «Металлург», который взял реванш за домашний разгром 2:7. Но если поражение от «Магнитки» не стало чем-то сверх уникальным, то провал в игре с «Витязем» (1:3) предсказать было сложно. Это матч стал бенефисом чешского защитника «Витязя» Войтеха Мозика, оформившего дубль и набравшего три очка в матче.

В итоге за два матча с «Витязем» и «Магниткой» ЦСКА пропустил столько же, сколько за предыдущие девять поединков в течение целого месяца.

Конечно, «Торпедо» не может похвастаться такими же или хотя бы похожими достижениями, но пять побед подряд и восемь в последних десяти матчах обеспечили нижегородцам вполне комфортный отрыв от преследователей. Теперь «Торпедо» может вполне спокойно готовиться к плей-офф, опережая ближайших конкурентов из «Сочи» на девять очков. Можно даже постараться догнать «Локомотив», но стратегически это не слишком важно. Разве что фактор домашнего льда в плей-офф. Куда интереснее попытаться обойти «Йокерит», но разрыв между командами составляет семь очков в турнирной таблице и практически вечность в плане структурности и качества игры. При всем уважении к Петерису Скудре и его «Торпедо», соперники заметно отличаются по уровню в пользу «Йокерита».