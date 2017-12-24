«Северсталь» победила «Адмирал»

«Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (64 очка), «Адмирал» — 12-й на «Востоке» (45 очков).

В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5) и Роберт Саболич (44).

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