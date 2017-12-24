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    «Северсталь» победила «Адмирал»

    КХЛ Адмирал Северсталь
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    Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд
    На фото:Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд
    «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

    В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5) и Роберт Саболич (44).

    Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.

    «Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (64 очка), «Адмирал» — 12-й на «Востоке» (45 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» – «Северсталь» – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Мамашев — 3 (Махановский), 4:52 — 1:0. Гераськин — 1 (Вовченко, Веревкин), 11:23 — 1:1. Яшин — 5 (бол., Васильев, Бумагин), 24:27 — 1:2. Вовченко — 12 (Гераськин), 39:34 — 1:3. Саболич — 10 (Александров, Кицын), 43:38 — 2:3.Вратари: Серебряков (57:30) — Гудачек.Штраф: 10 — 33.Броски: 22 (12+2+8) — 37 (10+18+9).
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