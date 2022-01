Стало известно, сколько времени потребуется на прохождение Dying Light 2

Студия Techland, занимающая разработкой Dying Light 2, в своем Твиттере рассказала о том, сколько часов геймерам придется потратить на прохождение игры.

Завершить все миссии фанаты смогут за 500 часов, при этом речь идет о 100%-м завершении кампании платформера. В полное прохождение Dying Light 2 входят квесты, разблокировка всех концовок и исследование локаций.

Dying Light 2 — экшен-игра, которая выйдет 4 февраля этого года и будет доступна на ПК, предыдущих консолях от Sony и Microsoft, на некстгене и на Nintendo Switch.

Note: It's about 100% completion rate, most of the players who are in for story and side quests will be able to complete the game quicker, it will still be a solid experience though!