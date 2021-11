Игра Far Cry 6 пополнилась крупным обновлением

В ночь на 3 ноября компания Ubisoft выкатила крупную обнову для, благодаря которой в игре появился новый контент и прокачалась производительность.

Одно из главных нововведений — ежедневные и еженедельные испытания. За выполнение свежих квестов игрокам прилетят награды.

Другие дополнения касаются апгрейда режима для дальтоников и устранения багов в заданиях по сюжету. Ну а в самом игровом меню пользователи теперь могут пропустить заставку.

We're releasing Title Update 2 in preparation for upcoming content and to remove the aforementioned Danny and Dani vs Everybody mission.

The patch will be available on consoles today, with PC, Stadia and Luna following shortly. https://t.co/JRdpJjV8HG