Konami и футбольный клуб «Аталанта» объявили о сотрудничестве

Компанияи представитель Серии Азаключили партнерство, благодаря которому команда из Бергамо появится вс сезона 2021/22.

В новых частях футбольного симулятора пользователи смогут поиграть лицензированной командой со всеми комплектами форм, логотипами и домашним стадионом «Аталанты». Об этом сообщила Konami в своих соцсетях и на официальном сайте.

We are excited to announce that @Atalanta_BC have become our newest Partner Club! The official, exclusive partnership will commence from the start of the 2021/22 season!

Watch the full Partnership Trailer below: pic.twitter.com/NdxAcHzI5v