Компанияи студияGames представили новый футбольный симулятор

Релиз игры состоится 10 июня для ПК. На сегодняшний день она уже получила свою страницу в Steam.

В разработке We Are Football участвовали одни из создателей Football Manager и других футбольных симуляторов. В We Are Football не будет лицензированных команд, но пользователи смогут формировать расширенные клубы и лиги в специальном редакторе. Игра станет аналогом Football Manager.