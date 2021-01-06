«Сантос» стал партнером Konami

«Сантос» в eFootball PES 2021
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Пользователям будут доступны оригинальный состав, формы и стадион «Сантоса». Помимо этого, логотип Konami появится на футболках мужской, молодежной и женской команд, а также на тренировочной экипировке.
Let’s welcome our new partner club @SantosFC 🇧🇷 to eFootball PES @Konami #PES2021 https://t.co/8j8TyX5qek— eFootball PES (@officialpes) January 6, 2021
Сами же разработчики из Konami имеют право использовать лого “Santos FC” в рекламных роликах и других мероприятиях.