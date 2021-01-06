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    «Сантос» стал партнером Konami

    Игры Konami PES 2021
    Бразильский клуб «Сантос» и компания Konami сообщили в своих соцсетях о заключении партнерства. Теперь геймеры смогут поиграть за лицензированную команду в eFootball PES 2021 и последующих частях симулятора.

    «Сантос» в eFootball PES 2021
    «Сантос» в eFootball PES 2021

    Пользователям будут доступны оригинальный состав, формы и стадион «Сантоса». Помимо этого, логотип Konami появится на футболках мужской, молодежной и женской команд, а также на тренировочной экипировке.

    Сами же разработчики из Konami имеют право использовать лого “Santos FC” в рекламных роликах и других мероприятиях.

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