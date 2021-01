«Сантос» стал партнером Konami

Бразильский клуб «Сантос» и компаниясообщили в своих соцсетях о заключении партнерства. Теперь геймеры смогут поиграть за лицензированную команду ви последующих частях симулятора.

Пользователям будут доступны оригинальный состав, формы и стадион «Сантоса». Помимо этого, логотип Konami появится на футболках мужской, молодежной и женской команд, а также на тренировочной экипировке.

Let’s welcome our new partner club @SantosFC 🇧🇷 to eFootball PES @Konami #PES2021 https://t.co/8j8TyX5qek