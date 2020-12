Компанияпродолжает подписывать большие контракты с футбольными организациями разных стран. На этот раз она заключила сделку с Аргентиной.

Ассоциация футбола Аргентины будет представлять свой бренд в симуляторе eFootball PES 2021 и последующих частях игры.

¡Bienvenidos!

We are delighted to share the news of our official partnership with La Asociación del Fútbol Argentino @Argentina 🇦🇷⚽️ 🙌

⁣

They will play a huge role in game and in our eFootball evolution moving forward! #PES2021 pic.twitter.com/5Kr31nqnEV