Завершились два матча 8‑го тура английской Премьер‑лиги.
«Кристал Пэлас» на своём поле уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:2.
Голы в этой встрече забили Уильям Осула (47‑я минута) и Харви Барнс (58‑я).
Теперь у «Ньюкасла» в активе 11 очков и 6‑е место, а «Кристал Пэлас» (7 очков) идёт на 17‑й строчке.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон0:2НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Уильям Осула 47' 0:2 Харви Льюис Барнс 58'
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Крис Ричардс, Аксель Дисаси, Жейде Канво, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Анан Халаили, Дуайт Макнил (Дарио Осорио 63'), Ереми Пино, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа 62')
Ньюкасл: Лукаш Горничек, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Амар Дедич (Малик Тшау 90'), Харви Льюис Барнс (Йоан Висса 77'), Джозеф Уиллок (Энтони Эланга 77'), Джейкоб Мёрфи, Льюис Холл, Уильям Осула (Джейкоб Рэмси 77'), Жоэлинтон (Sean Steur 85'), Николас Гонсалес
Жёлтые карточки: Ереми Пино 75', Анан Халаили 79', Жейде Канво 90+3' — Николас Гонсалес 36', Фабиан Шер 45+1', Льюис Холл 78'
В параллельной игре «Халл» и «Брентфорд» не выявили победителя — 1:1.
На 24‑й минуте хозяева повели после точного удара Оливера Макберни с пенальти.
На 63‑й минуте гости отыгрались благодаря голу Данго Уаттары.
«Халл» с 10 очками идёт на 10‑м месте в таблице, а «Брентфорд» (11 очков) — на 6‑й позиции.
Результат матча
Халл СитиКингстон-апон-Халл1:1БрентфордБрентфорд
1:0 Оливер Макберни 24' пен. 1:1 Данго Уаттара 63'