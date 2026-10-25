Завершились два матча 8‑го тура английской Премьер‑лиги.

Уильям Осула globallookpress.com

«Кристал Пэлас» на своём поле уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:2.

Голы в этой встрече забили Уильям Осула (47‑я минута) и Харви Барнс (58‑я).

Теперь у «Ньюкасла» в активе 11 очков и 6‑е место, а «Кристал Пэлас» (7 очков) идёт на 17‑й строчке.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Уильям Осула 47' 0:2 Харви Льюис Барнс 58' Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Крис Ричардс, Аксель Дисаси, Жейде Канво, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Анан Халаили, Дуайт Макнил ( Дарио Осорио 63' ), Ереми Пино, Жан-Филипп Матета ( Эдвард Нкетиа 62' ) Ньюкасл: Лукаш Горничек, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Амар Дедич ( Малик Тшау 90' ), Харви Льюис Барнс ( Йоан Висса 77' ), Джозеф Уиллок ( Энтони Эланга 77' ), Джейкоб Мёрфи, Льюис Холл, Уильям Осула ( Джейкоб Рэмси 77' ), Жоэлинтон ( Sean Steur 85' ), Николас Гонсалес Жёлтые карточки: Ереми Пино 75', Анан Халаили 79', Жейде Канво 90+3' — Николас Гонсалес 36', Фабиан Шер 45+1', Льюис Холл 78'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 4 53 Владение мячом 47 7 Угловые удары 4 4 Офсайды 1 12 Фолы 10

В параллельной игре «Халл» и «Брентфорд» не выявили победителя — 1:1.

На 24‑й минуте хозяева повели после точного удара Оливера Макберни с пенальти.

На 63‑й минуте гости отыгрались благодаря голу Данго Уаттары.

«Халл» с 10 очками идёт на 10‑м месте в таблице, а «Брентфорд» (11 очков) — на 6‑й позиции.