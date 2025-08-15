ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Футболист «Ливерпуля» Макаллистер: У меня было предложение из России

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    Хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер отметил, что на одном из этапов карьеры ему поступило предложение из России. Тогда полузащитник играл за «Брайтон», а в мире бушевала эпидемия коронавируса.

    Алексис Макаллистер
    Алексис Макаллистер

    «Мы, футболисты, всегда говорим, что становимся мужчинами очень рано. Но в других отношениях мы всё ещё мальчики. Я каждый день звонил маме по FaceTime и спрашивал, как включить духовку и куда положить моющее средство. А когда ты один и не играешь, ты впадаешь в депрессию. Многие об этом не знают, но к тому Рождеству, когда на стадионах не было болельщиков, я уже собрал чемоданы. Буквально, они были собраны. Мне поступило два предложения о переезде — из России и из Испании, и я принял решение. Моя мама вернулась в Буэнос-Айрес, и однажды я позвонил ей в слезах и сказал, что ухожу», — написал Макаллистер в колонке для The Players’ Tribune.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Макаллистер защищает цвета «Ливерпуля» с 2023 года.

