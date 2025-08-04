Marca: Мэйсон Гринвуд может перейти в саудовский клуб «Аль-Наср»

Полузащитникможет перейти в саудовский клуб

По информации Marca, руководство клуба активно обсуждает возможность подписания полузащитника «Марселя», контракт которого рассчитан до 2029 года.

Ключевую роль в успехе этой сделки может сыграть Криштиану Роналду — звезда «Аль-Насра», который ранее играл вместе с Гринвудом в «Манчестер Юнайтед» и заинтересован в приглашении англичанина в саудовский клуб.

В минувшем сезоне-2024/25 Гринвуд провел 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал пять результативных передач.