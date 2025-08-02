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    «Краснодар» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча третьего тура РПЛ

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    Бахтиёр Зайнутдинов
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    Бахтиёр Зайнутдинов
    После провального старта «Краснодар» пытается остановить спад, а «Динамо» — подтвердить, что может побеждать не только дома. Матч обещает быть важным для обеих команд: «быки» впервые за долгое время уступили дважды подряд на своём поле, а команда Валерия Карпина ещё не проигрывала в сезоне, но пока не показала убедительной игры на дистанции. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    Перед матчем

    19:50 В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл «Динамо» в обеих встречах в РПЛ, в 6-м туре на выезде со счётом 1:0, а в последнем туре, в чемпионском матче, «быки» разгромили «Динамо» со счётом 3:0.

    19:30 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Краснодар»: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров, Батчи, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Джон Кордоба.

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    «Динамо»: Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Рубенс, Данил Глебов, Дмитрий Александров, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Муми Нгамале, Иван Сергеев, Ярослав Гладышев.

    «Краснодар»

    На фоне чемпионского статуса старт «Краснодара» вызывает вопросы. Из четырёх официальных матчей нового сезона команда Мурада Мусаева выиграла только один — на выезде у «Пари НН». Остальные встречи завершились поражениями. В игре за Суперкубок «быки» уступили ЦСКА, ещё и проиграли «Локомотиву» дома, прервав длинную беспроигрышную серию на домашней арене. А в середине недели — ещё одно поражение в Кубке России от «Крыльев Советов».

    В матче Кубка на поле вышел глубоко резервный состав. Лидеры, за исключением Витора Тормены и Жоао Батчи, получили отдых. На пресс-конференции после поражения Мусаев отметил, что команде не хватает концентрации, а «чемпионская химия» быстро испаряется, если выходить на поле без полной самоотдачи. В субботу ожидается появление оптимального состава — но вместе с этим и серьёзное давление. Три поражения подряд на своём поле — удар по имиджу действующего чемпиона.

    «Динамо Москва»

    Команда Валерия Карпина пока не проигрывала, но ни в одном из матчей сезона не выглядела безоговорочно сильнее соперника. В чемпионате «бело-голубые» поделили очки с «Балтикой» и минимально обыграли «Ростов», а в кубке вырвали победу у «Сочи» за минуту до конца основного времени. При этом во всех играх «Динамо» забивало, но и само не всегда выглядело надёжно у своих ворот.

    Кубковый матч москвичи тоже провели с ротацией. В старте остались лишь несколько ключевых игроков, в том числе Иван Сергеев и Дмитрий Скопинцев. Сейчас должны вернуться в строй Роберто Фернандес и Муми Нгамалё, а также возможен дебют новичка Рубенса. Пока «Динамо» играет очень сдержанно: создаёт немного, но и не позволяет много сопернику. Такая модель работает, но для побед в матчах против амбициозных соперников её может не хватить.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.6

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