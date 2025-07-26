«Челябинск» оказался сильнее «Ротора»

В матче второго тура Первой лиги Россиипереигралсо счетом 1:0.

Автором единственного гола в этом поединке стал Хетаг Кочиев на 86-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Челябинск — Ротор 1:0 Голы: 1:0 Алан Чочиев (86'), 0:1 Владислав Саусь (49') Челябинск: Ян Гудков, Gapechkin A., Александр Жиров, Алан Чочиев, Владислав Левин (Тимур Жамалетдинов, 65'), Константин Кертанов, Денис Самойлов (Palkin V., 65'), Рамазан Гаджимурадов (Pushkarev D., 80'), Tuseev I., Komissarov T. (Александр Носов, 46'), Urvantsev M. (Eza W., 46') Ротор: Никита Чагров, Николай Покидышев, Александр Клещенко (Davidyan D., 46'), Вячеслав Бардыбахин, Максим Храмцов, Михаил Мальцев (Андрей Семёнов, 46'), Сергей Макаров, Ярослав Арбузов, Никита Плотников, Александр Хохлачев (Дмитрий Сасин, 60'), Даниил Фомин

Календарь и таблица ФНЛ

У «Челябинска» теперь шесть очков и первое место в турнирной таблице. У «Ротора» три балла и пятая строчка.