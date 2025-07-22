Артета: У «Арсенала» есть все для завоевания титула

Главный тренервысказался о шансах лондонцев на чемпионский титул в следующем сезоне АПЛ.

«Дело в том, что в лиге есть еще шесть, семь, восемь клубов, у которых есть все необходимое для победы, и победитель будет только один. Поэтому нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем контролировать, что мы можем делать, чтобы достичь того, чего мы хотим в конце сезона.

Есть ли у "Арсенала" все для завоевания титула? Да, я так думаю. С каждым годом конкуренция становится все более и более высокой. Уровень растет. Мы знаем это, поэтому наши требования также должны возрасти», — заявил Артета на пресс-конференции.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на второй строчке в турнирной таблице.