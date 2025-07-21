Уортон не собирается переходить в «Ливерпуль»

Чемпион английской Премьер-лигиактивно интересуется полузащитником «Кристал Пэлас»и хочет заполучить его в свои ряды этим летом, информирует The Sun.

Сам же 21-летний игрок сборной Англии намерен еще минимум сезон отыграть в составе нынешнего клуба, где он является одним из лидеров.

Отступные в контракте Уортона составляют 115 млн евро, но «Ливерпуль» не готов столько платить за хавбека, намереваясь сбить сумму или вернуться к трансферу летом 2026 года.

В прошлом сезоне Уортон сыграл за лондонский клуб 27 матчей и отметился двумя голевыми передачами. На его счету есть три матча в составе национальной сборной.