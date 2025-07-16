Агент Жемалетдинова рассказал, где игрок скорее всего продолжит карьеру

Агент, представляющий интересы экс-полузащитника, рассказал о будущем своего клиента.

«Мы плотно общаемся с турецким клубом. Пока конкретики нет, но высока вероятность, что мы с ними подпишем контракт.

Никакого интереса от клубов РПЛ не было. Практически со всеми общались, но никто не заинтересовался. Это связано в том числе и с тем, что Рифат — довольно высокооплачиваемый игрок», — приводит слова Жемалетдинова «Р-Спорт».

Жемалетдинов перешел в ЦСКА на правах свободного агента после истечения срока соглашения с московским «Локомотивом» летом 2024 года. Контракт игрока с армейцами был рассчитан до конца июня 2025 года с опцией продления еще на сезон. В прошлом месяце армейцы объявили об уходе 28-летнего игрока.