«Атланта» с Миранчуком ушла от поражения в матче с «Торонто»

В матче регулярного чемпионата МЛСсыграли вничью 1:1.

На гол Дейби Флореса на 48-й минуте гости ответили точным ударом Эммануэля Латте Лафа с пенальти уже на 11-й компенсированной минуте.

Отметим, что российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу.

Футбол. США. MLS Торонто — Атланта Юнайтед 1:1 Голы: 1:0 Дейби Флорес (48'), 1:1 Эммануэль Латте Лат (пенальти) (90 + 11') Предупреждения: Дейби Флорес (45 + 6'), Сигурд Ростед (63'), Тайриз Спайсер (82'), Рауль Петретта (88'), Matty Longstaff (90 + 9')

После этого матча у «Атланты» 19 очков и 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Торонто» 18 баллов и 14-я строчка.