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    Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср» заинтересованы в приобретении Фабина Руиса

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Трансферы
    К полузащитнику «ПСЖ» Фабиану Руису проявляют интерес сразу несколько клубов.

    Фабиан Руис
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    Фабиан Руис

    По информации Foot Mercato, среди претендентов выделяются «Манчестер Юнайтед» и саудовский «Аль-Наср». Однако французский клуб не намерен расставаться с испанцем: главный тренер Луис Энрике высоко ценит Руиса и считает его важной частью основного состава.

    «ПСЖ» планирует начать переговоры о продлении контракта с футболистом, который действует до лета 2027 года.

    В минувшем сезоне Лиги 1 Фабиан Руис провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач

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