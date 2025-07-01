Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср» заинтересованы в приобретении Фабина Руиса

К полузащитникупроявляют интерес сразу несколько клубов.

По информации Foot Mercato, среди претендентов выделяются «Манчестер Юнайтед» и саудовский «Аль-Наср». Однако французский клуб не намерен расставаться с испанцем: главный тренер Луис Энрике высоко ценит Руиса и считает его важной частью основного состава.

«ПСЖ» планирует начать переговоры о продлении контракта с футболистом, который действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Фабиан Руис провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач