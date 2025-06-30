ПерерывДинамо — Белград 2:0Онлайн
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    Андрей Лунев«Динамо» — «Белград» 2:0. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:42
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    Погба — о переходе в «Монако»: Я никогда не играл в Лиге 1

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    Новичок «Монако» Поль Погба рассказал, почему принял решение присоединиться к монегаскам.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Это первый этап, просто возвращение, чувство присутствия на футбольном поле. Затем возвращение в наилучшую возможную форму, чтобы помочь команде самым лучшим образом.

    Конечно, быть самому по себе в течение двух лет... Тренировки не такие же, как с командой. Будет индивидуальная программа, которая поможет вернуться в игру. Я чувствую себя хорошо. Я мыслю позитивно и полон решимости. Я не могу дождаться, чтобы быть с командой, играть, вернуться на поле.

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    • Мне очень понравился проект, условия, город, быть во Франции, играть в Лиге 1 — то, чего я никогда не делал. Было так много условий и пунктов, которые были выполнены. Семья, история клуба... Это было идеально, это произошло в нужное время. Это был правильный выбор.

    Я взволнован. Это правда, что я никогда не играл в Лиге 1. Я всегда уважал этот чемпионат с множеством отличных игроков и игроков с высоким потенциалом. Я думаю, что лучшие мировые таланты сегодня родом из Франции. Приехать играть в эту лигу — удовольствие и честь для меня», — сказал Погба сайту клуба.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В официальных матчах Погба не выступал с 2023 года после допингового скандала. Его последней командой был «Ювентус». Полузащитник подписал контракт с «Монако» на два года.

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