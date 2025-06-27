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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Боруссии» Феликса Нмечи

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Германии Боруссия Д Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече.

    Феликс Нмеча
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    Феликс Нмеча

    Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк, отмечая, что английский клуб рассматривает 24-летнего немца как одну из ключевых целей на летнее трансферное окно.

    По информации Bild, «МЮ» готов предложить за игрока около 48 миллионов евро, однако дортмундцы не намерены расставаться с хавбеком без веских причин и оценивают его не менее чем в 40–50 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Нмеча провел за «Боруссию» Дортмунд 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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