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    «Милан» улучшил предложение по трансферу Яшари из «Брюгге»

    Футбол Футбол Италии Милан Брюгге Трансферы
    «Милан» сделал улучшенное предложение по трансферу 22-летнего полузащитника «Брюгге» Ардона Яшари.

    Ардон Яшари
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    Ардон Яшари

    Итальянский клуб готов заплатить 27 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов, что на два миллиона больше предыдущей суммы. Контракт Яшари с бельгийским клубом рассчитан до лета 2029 года.

    Однако, по информации источников, «Брюгге» рассчитывает выручить за игрока около 40 миллионов евро, и нынешнее предложение «Милана» вряд ли полностью устроит бельгийцев. В Италии ожидают, что итоговая сумма сделки может составить от 30 до 35 миллионов евро, переговоры продолжаются.

    В минувшем сезоне Яшари провел за «Брюгге» 52 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

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