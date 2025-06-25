«Милан» улучшил предложение по трансферу Яшари из «Брюгге»

сделал улучшенное предложение по трансферу 22-летнего полузащитника

Итальянский клуб готов заплатить 27 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов, что на два миллиона больше предыдущей суммы. Контракт Яшари с бельгийским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Однако, по информации источников, «Брюгге» рассчитывает выручить за игрока около 40 миллионов евро, и нынешнее предложение «Милана» вряд ли полностью устроит бельгийцев. В Италии ожидают, что итоговая сумма сделки может составить от 30 до 35 миллионов евро, переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Яшари провел за «Брюгге» 52 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.