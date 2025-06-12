Захар Федоров вернулся в «Сочи»

Форвардвернулся виз аренды в ярославском «Шиннике».

«Минувший сезон нападающий провёл в ярославском "Шиннике" и стал одним из главных открытий турнира. На его счету восемь голов и две передачи в 33 матчах.

В марте Захар был признан лучшим молодым игроком месяца, а по итогам всего сезона был номинирован на звание лучшего молодого игрока всей лиги», — сообщил официальный сайт сочинского клуба.

В новом сезоне «Сочи» будет снова играть в РПЛ. Это стало известно после того, как команда по сумме двух матчей обыграла в стыках «Пари НН».

В этом сезоне 20-летний Федоров сыграл 35 матчей за «Шинник», забил в них 8 мячей.