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    Захар Федоров вернулся в «Сочи»

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    Форвард Захар Федоров вернулся в «Сочи» из аренды в ярославском «Шиннике».

    Захар Федоров
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    Захар Федоров

    «Минувший сезон нападающий провёл в ярославском "Шиннике" и стал одним из главных открытий турнира. На его счету восемь голов и две передачи в 33 матчах.

    В марте Захар был признан лучшим молодым игроком месяца, а по итогам всего сезона был номинирован на звание лучшего молодого игрока всей лиги», — сообщил официальный сайт сочинского клуба.

    В новом сезоне «Сочи» будет снова играть в РПЛ. Это стало известно после того, как команда по сумме двух матчей обыграла в стыках «Пари НН».

    В этом сезоне 20-летний Федоров сыграл 35 матчей за «Шинник», забил в них 8 мячей.

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