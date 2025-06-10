Агент Лички опроверг информацию о переговорах с ЦСКА

Агентпрокомментировал новость о переговорах своего клиента спосле ухода из московского клуба Марко Николича с поста главного тренера клуба.

«Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения», — приводит слова Николаева Sport24.

Личка возглавлял столичное «Динамо» с 2023 по 2025 год. В сезоне-2023/2024 чешский специалист привел «бело-голубых» к бронзовым медалям РПЛ, а в сезоне-2024/2025 не доработал сезон до конца, лишившись своей должности за четыре тура до окончания чемпионате страны.

Ноколич отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России. По информации разных источников, сербский специалист близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.