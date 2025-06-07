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    Агент Батракова: Точную дату подписания нового контракта говорить не буду

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    Владимир Кузьмичев, агент футболиста «Локомотива» Алексея Батракова, отметил, что игрок продлит контракт с московским клубом.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Точную дату подписания нового контракта я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/29.

    По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», — цитирует Кузьмичева РИА «Новости».

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    Действующий контракт с 19-летним Батраковым рассчитан до лета 2027 года.

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