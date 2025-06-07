Агент Батракова: Точную дату подписания нового контракта говорить не буду

, агент футболиста «Локомотива», отметил, что игрок продлит контракт с московским клубом.

«Точную дату подписания нового контракта я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились — новый контракт до конца сезона-2028/29.

По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально. Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», — цитирует Кузьмичева РИА «Новости».

Календарь и таблица РПЛ

Действующий контракт с 19-летним Батраковым рассчитан до лета 2027 года.