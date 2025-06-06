Польша обыграла Молдову в товарищеском матче, Шотландия уступила Исландии

Завершился ряд товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Сборные Ирландии и Сенегала сыграли вничью 1:1. На гол Кейси Макатира гости ответили забитым мячом Исмаилы Сарра.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Ирландия — Сенегал 1:1 Голы: 1:0 Кейси Макатир (21'), 1:1 Исмаила Сарр (82'), 1:2 Льюис Фергюсон (автогол) (45') Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Мэтт Доэрти, Райан Мэннинг, Джейсон Найт, Джек Тейлор, Роберт Брэйди, Уилл Смоллбон, Кейси Макатир, Адам Айда, Dara O'Shea Сенегал: Йеванн Диуф, Исмаил Якобс, Абду Диалло, Абдулайе Сек, Абиб Диарра, Нампалис Менди, Илиман Ндиайе, Булайе Диа, Абдалла Сима, Крепин Дьятта, Mamadou Lamine Camara

В еще одной игре сборная Польши переиграла команду Молдовы со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в этой игре стали Мэтти Кэш и Бартош Слиш.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Польша — Молдова 2:0 Голы: 1:0 Мэтти Кэш (30'), 2:0 Бартош Слиш (88'), 1:2 Дан Битон (49') Польша: Марчин Булка, Ян Беднарек, Якуб Кивёр, Матеуш Скшипчак, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски, Бартош Слиш, Якуб Модер, Никола Залевский, Камил Гросицки, Адам Букса Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Виктор Мудрак, Владислав Бабогло, Вячеслав Посмак, Никита Моцпан, Артур Ионицэ, Вадим Раца, Михаил Каймаков, Максим Кожокару, Йон Николэеску

Также сборная Шотландии достаточно неожиданно уступила команде Исландии со счетом 1:3. На голы Андри Гудьонсена и Виктора Пальссона, а также автогол Льюиса Фергюсона хозяева смогли ответить только точным ударом престижа Джона Суттара.