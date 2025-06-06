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    Стало известно, кто возглавит «Интер» вместо Симоне Индзаги

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    Кристиан Киву станет новым главным тренером миланского «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, 44-летний специалист подписал контракт с клубом до 2027 года.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    Киву возглавил «Парму» в феврале 2025 года. Под его руководством команда провела 13 матчей в Серии А, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение.

    Ранее румынский специалист был хорошо знаком болельщикам «Интера» как игрок. В составе миланского клуба он выступал с 2007 по 2014 год, провел 169 матчей, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Вместе с «нерадзурри» он трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз — Лигу чемпионов.

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    3 июня «Интер» официально объявил об уходе Симоне Индзаги, который продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

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