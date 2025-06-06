Обе команды ставят перед собой задачу набрать 3 очка. Колумбия не может выиграть уже четвертый тур, а перуанцам нужно обязательно побеждать, чтобы навязать борьбу за 7-е место и попытаться зацепиться за плей-офф.
История личных встреч показывает, что оба соперника не будут сегодня уступать. В последний раз команды разошлись миром, забив по одному мячу. Будет ли снова программа минимум?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что фаворитом поединка является Колумбия — 1.31 и 11.5 на победу одной и другой команды, 5.20 на ничью.
- В своем прогнозе эксперты LiveSport предсказали низовой результат и упорную борьбу за очки.
- Искусственный интеллект ставит на то, что команды разойдутся нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Колумбия — Перу смотрите на LiveCup.Run, где также можно посмотреть статистику и составы команд.
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