Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свежий рейтинг самых дорогих футболистов планеты. Его возглавил 17-летний талант из «Барселоны»

По оценке CIES, трансферная стоимость юного вингера составляет впечатляющие 402,3 миллиона евро, что делает его самым ценным игроком в мировом футболе на данный момент.

Второе место в списке занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, оцененный в 239,6 миллиона евро. На третьей строчке оказался полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем с показателем 233,8 миллиона.

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Ямаль выступает за первую команду «Барселоны» с 2023 года и уже успел продлить соглашение с клубом до лета 2031 года.