Фернандо Йерро: Мы ведем переговоры с Роналду

Спортивный директорподтвердил, что клуб ведет переговоры с форвардомо продлении его контракта.

«Мы все еще ведем переговоры с Криштиану. Надеюсь, сможем найти решение о продлении контракта», — сказал Йерро на пресс‑конференции.

Ранее сообщалось, что помимо «Аль-Насра» интерес к Роналду проявляют бразильский «Ботафого», мексиканский «Монтеррей» и саудовский «Аль-Хиляль» — участники клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

За время выступлений в «Аль-Насре» Роналду провел 105 матчей во всех турнирах, забил 93 гола и отдал 19 результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба и чемпионата в сезоне-2024/25.