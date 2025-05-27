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    Глушаков: Карпин созрел, готов к работе в большом клубе

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    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост наставника топ-клуба РПЛ.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Он созрел, готов к работе в большом клубе, вообще к любой команде чемпионата России и не только. Отпустит его РФС или нет — это уже другой вопрос.

    Матчи в сборной с Аргентиной или Бразилией? Это будет проверкой сил. Ребята наигрались со всякими неизвестными сборными. Теперь проверят себя на уровне с грандами, с большими мировыми футболистами. Будет интересно посмотреть», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

    Напомним, что Карпин также является главным тренером сборной России. Ранее он возглавлял «Ростов». Сейчас появилась информация, что он может стать наставником «Динамо».

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