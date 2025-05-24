Слот: Возможно, успех «Ливерпуля» частично связан с неудачным сезоном «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля»высказался о роли неудач «Манчестер Сити» в чемпионской гонке нынешнего сезона АПЛ. По его мнению, спад в игре конкурента сыграл определенную роль в достижении красными первого места.

«Обычным везением чемпионат не выигрывается. Но, возможно, нам в какой-то степени помогло то, что "Сити" впервые за долгое время переживает непростой этап. Мы тоже повлияли на это — обыграли их на своём поле, когда у них уже началась серия поражений», — сказал Слот в интервью журналисту Дэну Роэну.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» выигрывал АПЛ четыре сезона подряд, но в нынешнем году уступил лидерство. После 37 туров команда Гвардиолы занимает третью позицию с 68 очками. «Ливерпуль» ранее досрочно завоевал чемпионский титул.