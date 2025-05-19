КДК РФС накажет ЦСКА по итогам игры с «Зенитом»

Наставник ЦСКА Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Дмитрия Крамаренко, врача хозяев Эдуарда Безуглова и массовое выбегание запасных игроков и тренерского штаба на поле после забитого гола. И рассмотрим оскорбительное поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова в отношении судейской бригады матча с использованием ненормативной лексики.
И также рассмотрим неспортивное поведение Степанова, так как он нанес несколько ударов по навесу для резервного арбитра. Степанов приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».
ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России и сыграет с «Ростовом». Встреча состоится в Москве 1 июня.