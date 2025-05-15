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    Кулусевски получил тяжелую травму колена

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    Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулусевски больше не поможет своему клубу в этом сезоне.

    Деян Кулусевски
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    Деян Кулусевски

    «Это неутешительные новости. Сначала мы думали, что это не слишком серьезно, потому что, очевидно, медики беспокоились о состоянии колена, но все выглядело довольно хорошо. Но через день все пошло наперекосяк», — сказал главный тренер «шпор» Анге Постекоглу изданию AP.

    У 25-летнего шведа диагностирована травма коленной чашечки, ему уже сделана операция, а процесс восстановления займет несколько месяцев. Повреждение Кулусевски получил в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2).

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    Таким образом, хавбек точно не сыграет в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» 21 мая в Бильбао, а также, скорее всего, пропустит начало нового сезона.

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