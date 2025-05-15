Бистрович: Мы верили в победу после первого матча, в нем счет был не по игре

Полузащитниквысказался о победе над(2:0, по пенальти 4:3) и выходе в Суперфинал Кубка России.

«Чувствуем радость. Мы верили в победу после первого матча, в нем счет был не по игре. Сегодня был полный стадион, который дал нам уверенности. Когда время остается, мы верим. Мы хорошо используем стандарты. Каждый из них — момент для нас.

Настроиться на этот матч было легко. Со дня поражения в Петербурге мы ждали ответную игру и настраивались. У нас было больше желания выиграть сегодня. Сегодня был самый эмоциональный матч сезона», — цитирует Бистровича «Спорт-Экспресс».

В Суперфинале Кубка России москвичи сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».