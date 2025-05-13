Билялетдинов: «Факел» — это потеря для РПЛ, но вылетели они по делу

Бывший полузащитник сборной Россиивысказался о досрочном вылетеиз РПЛ.

«Скажем объективно, это произошло по делу. Надо побеждать, забивать голы, а с этим у них была большая проблема в этом сезоне. Но да, жалко. Воронеж — футбольный город. У них новый уютный стадион. Это неприятная история, если брать во внимание интерес воронежцев к футболу. Не знаю, как "Факел" перестроится. Но ждем их обратно в Премьер‑лигу.

Все мы любим смотреть футбол, когда полные трибуны. Есть понимание, что калининградская "Балтика" уже вышла в РПЛ, кто‑то еще выйдет. Но вылет "Факела" — это потеря, в первую очередь, для интереса и футбольной картинки. Но повторюсь, что это произошло по делу», — цитирует Билялетдинова «Спорт день за днем».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Факел» занимает последнее место в РПЛ в настоящий момент.