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    Орлов: «Зенит» сыграл с махачкалинским «Динамо» на четверку с минусом

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» с махачкалинским «Динамо» (1:0).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «В общем, довольно средняя игра в исполнении сине-бело-голубых. На четверку с минусом. Были отрезки, когда Махачкала просто подавила "Зенит". Удивительно! Надо признать: питерцы спаслись. А на каком месте Махачкала? Вот вы вчера почувствовали разницу между 11-м местом и вторым?

    "Зенит" с Махачкалой сыграл на равных... Ни убавить, ни прибавить. По числу опасных моментов хозяева даже превзошли действующих чемпионов. Питерцы какие-то уставшие, мало идей. И опять приходится возвращаться к фигуре Глушенкова. Ну пора ему все-таки "выстрелить" уже весной? Контракт же надо отработать. Хотя бы в одной из оставшихся игр!

    Конечно, в золотой гонке главное — очки, результат. "Зенит" его пусть и с трудом, но добился. И вот теперь подопечные Семака — реальные претенденты на золотые медали», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

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