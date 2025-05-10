«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Онлайн, прямая трансляция

«Атлетико» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Реал Сосьедад 4:0 Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Хавьер Галан, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль, Пабло Барриос, Коке, Джулиано Симеоне, Александр Сёрлот, Самуэл Лино, Хосе Хименес Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хави Лопес, Ариц Элустондо, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль, Такэфуса Кубо, Мартин Субименди, Пабло Марин, Лука Сучич, Андер Барренечеа

Ход матча

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

43' Симеоне нанес удар с края штрафной, но попытка вышла неудачно. Голкипер гостей выполнит удар от ворот.

40' Подача с корнера не удалась, да еще и Кубо на противоположном фланге не смог сохранить мяч в пределах поля.

38' Барриос в падении прострелил с правого края штрафной, но Хави Лопес в подкате успел заблокировать. Будет угловой.

36' Кубо ушел от Галана на правом фланге, но затем с лицевой не смог доставить мяч партнеру.

34' Серлот убегал на заброс Льоренте, но угодил в офсайд. Реал Сосьедад начинает свою атаку.

32' Сучич подобрал мяч на правом фланге и навесил к дальнему углу вратарской. Но защитники Атлетико сыграли надежно и без суеты мяч выбили.

30' ГОООЛ!!! 4:0! Сёрлот оформляет покер за полчаса! Норвежец принимает мяч после прострела Галана, обрабатывает мяч в штрафной и пробивает под правую штангу!

28' Комбинация через правый полуфланг: Де Поль — Джулиано — Барриос. Последняя передача оказалась неточной — мяч ушёл за лицевую. Начинает Реал Сосьедад от ворот.

26' Кубо закинул мяч с правого края на ближнюю линию штрафной. Сучича опередил Хименес, который спокойно выбил мяч за пределы поля.

23' И еще один угловой в исполнении Реала Сосьедад. Снова подавал Кубо — спокойно вынесли мяч мадридцы.

21' Галан перспективно простреливал с фланга в штрафную, но до партнером мяч не дошел.

19' Гости заработали угловой на левом фланге. Кубо подал, но подопечные Диего Симеоне легко отбились.

17' Де Пауль вырезал острый прострел с правого края штрафной на дальнюю штангу. Но замкнуть было некому — мяч прошел вдоль ворот.

15' Низом разыграли угловой мадридцы, после чего от Коке последовала подача на дальнюю штангу — неточно.

13' Сёрлот слева простреливал вдоль ворот, но защитники Сосьедада предпочти не рисковать, выбив мяч на угловой.

11' ГОООЛ!!! 3:0! Да что он творит?! Хет-трик оформляет Сёрлот, просто уничтожая Реал Сосьедад! С правого фланга последовал прострел в штрафную гостей. Мартин хотел выбить мяч, но попал в своего же и снаряд отскочил на Сёрлота, который в третий раз вколотил мяч в сетку!

10' ГОООЛ!!! 2:0! Сёрлот оформляет дубль меньше, чем за 10 минут!Норвежский форвард запутал защитника финтами и с линии штрафной пробил низом точно в дальний нижний угол!

7' ГОООЛ!!! И забивает Атлетико — 1:0! Барриос с правого флана прострелил на точку пенальти, а Сёрлот в касание зарядил под перекладину! Ремиро лишь кончиком перчатки коснулся мяча!

6' Пока что Атлетико не дает ни одного шанса гостям. Практически всей командой хозяева расположился на чужой половине поля.

4' Де Пауль не смог продвинуться с мячом по центру — накрыли. Правда практически сразу же мадридцы вернули себе владение.

2' Льоренте вскрыл фланг рывком, получил мяч в нужный момент и ворвался в штрафную. Однако Субименди среагировал вовремя и не дал прострелу пройти дальше.

1' Матч стартовал! Реал Сосьедад разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:58 Главный арбитр матча — Хосе Мария Санчес Мартинес.

21:55 В лазарете «Атлетико» продолжает находиться Родриго Рикельме — вингер пропустит предстоящий матч из-за травмы. У «Реала Сосьедад» также есть потери: из-за повреждений вне заявки остались Арсен Захарян, Оскарссон и Бекер.

21:50 Лучший бомбардир «Атлетико» в этом сезоне Хулиан Альварес не сыграет сегодня из-за дисквалификации. В матче прошлого тура против «Алавеса» аргентинец получил пятую желтую карточку, что повлекло за собой автоматическое отстранение на одну игру.

Стартовые составы

«Атлетико»: Облак, Хименес, Ле Норман, Галан, Коке, Де Пауль, Льоренте, Барриос, Лино, Симеоне, Сёрлот

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Агуэрд, Лопес, Арамбуру, Мартин, Субименди, Оярсабаль, Сучич, Марин, Кубо, Барренечеа

«Атлетико»

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 34-х матчах мадридская команда набрала 67 очков, одержав 19 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев всего 5 поражений. Подопечные Диего Симеоне забили 56 голов и пропустили 27 мячей, демонстрируя надежную игру в обороне на протяжении сезона.

Тем не менее, сезон «Атлетико» завершится без трофеев. Нулевая ничья в прошлом туре против «Алавеса» лишила мадридцев математических шансов на чемпионство. В Кубке Испании команда вылетела в полуфинале, уступив «Барселоне», а в Лиге чемпионов остановилась на стадии четвертьфинала, не сумев пройти «Реал» Мадрид.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» все еще сохраняет шансы зацепиться за еврокубковые места в нынешнем сезоне. Команда из Сан-Себастьяна занимает 11-е место и всего на одно очко отстает от зоны Лиги конференций, а до Лиги Европы — три очка. Подопечные Иманоля Альгуасиля набрали 43 балла: 12 побед, 7 ничьих и 15 поражений при разнице мячей 32:37.

Однако «бело-голубые» переживают не лучший отрезок — команда не может победить в Ла Лиге уже четыре тура подряд. За это время «Сосьедад» дважды сыграл вничью и дважды проиграл. В последнем туре команда дома не сумела переиграть «Атлетик» из Бильбао — матч завершился нулевой ничьей.

Личные встречи

Матч первого круга в Сан-Себастьяне завершился вничью — 1:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Атлетико» 6 побед, «Реал Сосьедад» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.