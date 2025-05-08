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    Макелеле: Ямаль — гений. Он напоминает мне Месси

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    Экс-игрок сборной Франции Клод Макелеле высказался об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «В мое время ты не мог играть в 17 лет, тебя слишком много били по ногам, и это просто было невозможно. Сейчас все по-другому, если ты достаточно хорош, неважно, насколько ты молод.

    Этот парень — гений. Обладать таким интеллектом и делать то, что он делает в таком юном возрасте, — это невероятно. Он напоминает мне то, как начинал Месси. Я помню, как играл против Месси за "Челси", и он нас просто прикончил. Ямаль напоминает мне его. Вы можете хвалить его, как вам хочется, и это будет справедливо. Он абсолютный гений», — цитирует Макелеле Goal.

    Напомним, что Ямаль вместе с «Барселоной» смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Интеру».

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