Макелеле: Ямаль — гений. Он напоминает мне Месси

Экс-игрок сборной Франциивысказался об игре вингера

«В мое время ты не мог играть в 17 лет, тебя слишком много били по ногам, и это просто было невозможно. Сейчас все по-другому, если ты достаточно хорош, неважно, насколько ты молод.

Этот парень — гений. Обладать таким интеллектом и делать то, что он делает в таком юном возрасте, — это невероятно. Он напоминает мне то, как начинал Месси. Я помню, как играл против Месси за "Челси", и он нас просто прикончил. Ямаль напоминает мне его. Вы можете хвалить его, как вам хочется, и это будет справедливо. Он абсолютный гений», — цитирует Макелеле Goal.

Напомним, что Ямаль вместе с «Барселоной» смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Интеру».