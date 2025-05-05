Источник: Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон пропустит остаток сезона

Полузащитникпропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы колена, полученной в первом полуфинальном матче Лиги Европы против(3:1).

Мэддисон точно не сыграет в ответном полуфинале Лиги Европы 8 мая в Норвегии и, по предварительным оценкам, также пропустит возможный финал турнира, если «Тоттенхэм» туда выйдет.

Восстановление может занять как минимум три недели — до конца текущего сезона. Это серьёзный удар для «шпор», которые ведут борьбу за первый европейский трофей с 1984 года.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В нынешнем сезоне Мэддисон провёл за «Тоттенхэм» 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.