«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» поделили очки в матче АПЛ

сыграл вничью с(1:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Хозяева смогли выйти вперед на 60-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Ноттингем Форест», а игрок «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе реализовал одиннадцатиметровый.

Спустя 5 минут «красные» смогли сравнять счет благодаря точному удару Мурилло.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Ноттингем Форест 1:1 Голы: 1:0 Эберечи Эзе (пенальти) (60'), 1:1 Мурилло (65') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Уилл Хьюз, 61'), Даити Камада (Хефферсон Лерма, 88'), Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 76') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло (Морато, 81'), Никола Миленкович, Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Рамон Соса, 66'), Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 77'), Ола Эйна, Крис Вуд, Энтони Эланга Предупреждения: Николас Домингес (7'), Матц Зельс (59'), Даниэль Муньос (63'), Ибраим Сангаре (68'), Неко Уильямс (74'), Даити Камада (78'), Морган Гиббз-Уайт (79'), Ола Эйна (83'), Райан Йейтс (83')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 61-м очком в активе. «Кристал Пэлас» — на 12-й позиции (46).