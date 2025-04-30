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    Зеедорф: Что происходит с «Реалом»? Ничего особенного

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    Бывший футболист «Реала» Кларенс Зеедорф оценил игру мадридского клуба в нынешнем сезоне. Также он ответил по поводу вероятного увольнения наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Что происходит с "Реалом"? Ничего особенного. Нельзя же всё время побеждать. "Реал" выиграл столько! Анчелотти побил рекорды, а в этом сезоне не получается. Так бывает. В следующем сезоне команда снова поборется за трофеи.

    Лучший тренер в истории Лиги чемпионов. Он выиграл этот турнир даже с перестраивающимся "Реалом". Вдумайтесь в это! Мне кажется, людям нравится наблюдать за падениями других, но ни одна команда не может выигрывать всегда. Возможно, в клубе считают, что требуется новая перестройка. Пускай так, но это не отменяет величия Анчелотти», — сказал Зеедорф «Чемпионату».

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