Дзюба: Ощущаю себя лет на 30

Нападающийоценил свое текущее состояние в 36 лет.

«Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.

Конечно, возраст дает о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.

Подсушился? Может, мышечной массы стало чуть больше. Но впечатление обманчивое, вес остается прежним — 99,5 — 99,9 кг», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».