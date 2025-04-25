Араухо — о давлении «Реала» на судей: Их работу нужно уважать

Защитникпрокомментировал ситуацию вокруг критики судейства со стороны мадридскогоперед финалом Кубка Испании.

«Не знаю, что произошло между Реалом и рефери. Быть судьёй трудно, и эту работу нужно уважать», — сказал Араухо на пердматчевой пресс-конференции.

Клубное телевидение «Реала» подвергло критике назначение Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа главным судьёй финала против «Барселоны», опубликовав специальное видео с разбором спорных эпизодов и статистикой не в пользу мадридцев.

После эмоциональной реакции самого арбитра на пресс-конференции, где он признался, как тяжело его семье переносить давление, «Реал» обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой заменить судью, считая его неготовым к такому ответственному матчу.

Финал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 26 апреля.