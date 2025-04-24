Семин отметил, как «Динамо» может победить «Зенит»

Экс-наставник московскогорассказал, чего ждет от матча бело-голубых противв 26-м туре РПЛ.

«Московское "Динамо" в последние годы хорошо играет против "Зенит", я думаю, что предстоящий матч не будет исключением.

Обе команды хорошо играют в атаке, в первую очередь "Динамо", если бело-голубые уделит правильное внимание контратакам "Зенита" и хорошей игры в обороне, то сможет победить, будет иметь хорошие шансы на это», — цитирует Семина ТАСС.

«Динамо» в гостях сразится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Календарь и таблица РПЛ

После 25 туров бело-голубые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (53 очка) идет вторым в турнирной таблице.