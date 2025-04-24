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    Семин отметил, как «Динамо» может победить «Зенит»

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    Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча бело-голубых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Московское "Динамо" в последние годы хорошо играет против "Зенит", я думаю, что предстоящий матч не будет исключением.

    Обе команды хорошо играют в атаке, в первую очередь "Динамо", если бело-голубые уделит правильное внимание контратакам "Зенита" и хорошей игры в обороне, то сможет победить, будет иметь хорошие шансы на это», — цитирует Семина ТАСС.

    «Динамо» в гостях сразится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров бело-голубые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (53 очка) идет вторым в турнирной таблице.

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