Мусаев: Никто не ждал легкую игру

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Никто не ждал легкую игру. Очень хорошее содержание, хорошая психология. После 1:4 от "Зенита" была тяжелая неделя, тяжело далось поражение. Ребята — молодцы, проявили себя настоящими мужчинами. Многое удалось реализовать, играли низом и спокойно, создавали моменты. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч, нашли силы и забили второй и третий голы. Фантастическая поддержка болельщиков.

Что говорили футболистам перед матчем? Говорили, что когда будем обороняться, на поле будет война. "Ахмат" хорош в единоборствах, физически сильная команда. Понимали, что когда будем без мяча, это будет война, а с мячом нужно играть в футбол. Были определенные комбинации, которые мы готовили. К счастью, всё получилось», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками.

Календарь и таблица РПЛ

Подопечные Мурада Мусаева в следующем туре сыграет 25 апреля на выезде против махачкалинского «Динамо».