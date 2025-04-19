Дзюба: Сегодня мы знаем, кто лучший был на поле

Нападающийвысказался о своей результативности в матче 25-го тура российской Премьер-лиги со(2:3).

Напомним, что форвард забил гол на 23-й минуте с пенальти, а также сделал голевую передачу на 29-й минуте.

«Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается).

На кого намекаю? Я ничего не намекаю. Думайте сами», — сказал Дзюба Чемпионату.

После гола и ассиста в ворота «Спартака» нападающий побил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас». Сейчас у Дзюбы 267 результативных действий, а у бывшего футболиста «железнодорожников» — 266.