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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    Дзюба: Сегодня мы знаем, кто лучший был на поле

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своей результативности в матче 25-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (2:3).

    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
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    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»

    Напомним, что форвард забил гол на 23-й минуте с пенальти, а также сделал голевую передачу на 29-й минуте.

    «Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается).

    На кого намекаю? Я ничего не намекаю. Думайте сами», — сказал Дзюба Чемпионату.

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    • После гола и ассиста в ворота «Спартака» нападающий побил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас». Сейчас у Дзюбы 267 результативных действий, а у бывшего футболиста «железнодорожников» — 266.

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