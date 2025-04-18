Агент Джикии: Сейчас все игроки держат в голове худший сценарий

, агент защитника подмосковных, высказался о будущем футболиста.

«Я бы не делал акцент именно на Георгии. Сейчас все игроки держат в голове худший сценарий, что может произойти с "Химками", к сожалению. Все их представители будут мониторить ситуацию на предмет того, что может случиться самое плохое. Мы не исключение. Конечно, мы будем заниматься этим вопросом.

В этой ситуации оказался весь коллектив. Все ребята находятся в одинаковом положении.

Прорабатываются ли варианты? Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».