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    Агент Джикии: Сейчас все игроки держат в голове худший сценарий

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    Владимир Кузьмичев, агент защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Я бы не делал акцент именно на Георгии. Сейчас все игроки держат в голове худший сценарий, что может произойти с "Химками", к сожалению. Все их представители будут мониторить ситуацию на предмет того, что может случиться самое плохое. Мы не исключение. Конечно, мы будем заниматься этим вопросом.

    В этой ситуации оказался весь коллектив. Все ребята находятся в одинаковом положении.

    Прорабатываются ли варианты? Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

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