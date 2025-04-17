Киммих: Нам повезло пройти так далеко в Лиге чемпионов с таким количеством поражений

Футболиствысказался о вылете клуба из Лиги чемпионов. В 1/4 финала мюнхенцы уступили

«Слишком много поражений… В какой-то момент мы должны были вылететь. На самом деле нам повезло пройти так далеко с таким количеством поражений. Особенно в важных матчах мы должны значительно улучшить эффективность и снизить свою уязвимость», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау на своей странице в социальной сети.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Баварии» из-за травм не играли Джамал Мусиала, Мануэль Нойер, Дайо Упамекано и Альфонсо Дэвис.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч будет сыгран 29 апреля в Испании, а ответный состоится 6 мая в Италии.