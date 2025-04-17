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    Киммих: Нам повезло пройти так далеко в Лиге чемпионов с таким количеством поражений

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    Футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов. В 1/4 финала мюнхенцы уступили «Интеру».

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Слишком много поражений… В какой-то момент мы должны были вылететь. На самом деле нам повезло пройти так далеко с таким количеством поражений. Особенно в важных матчах мы должны значительно улучшить эффективность и снизить свою уязвимость», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау на своей странице в социальной сети.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Баварии» из-за травм не играли Джамал Мусиала, Мануэль Нойер, Дайо Упамекано и Альфонсо Дэвис.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч будет сыгран 29 апреля в Испании, а ответный состоится 6 мая в Италии.

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