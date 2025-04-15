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    Тео Бонгонда«Спартак» — «Урал» 3:0. Онлайн
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    «Боруссия» Д — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Германии Боруссия Д Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Боруссия» и «Барселона» встретятся 15 апреля в Дортмунде, чтобы наконец закрыть вопрос о том, кто пройдет в полуфинал Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по мск.

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    С учетом того, как прошла первая игра, интрига маловероятна, если конечно «Боруссия» не сможет сотворить чудо и на своем поле шокировать «Барселону». Напомним, что «каталонцы» одержали крупную победу со счетом 4:0. По сути встреча прошла в одни ворота.

    Накануне «Боруссия» с достоинством провела матч с «Баварией» в Бундеслиге, добившись результативной ничьи 2:2. «Барселона» встречалась с «Леганесом» в Примере и одержала победу со счетом 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В нынешнем сезоне это будет третья игра команд в турнире. «Барса» может добиться третьей победы подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На сайте LiveSport.Ru предлагает прогноз с двумя ставками на игру. Эксперты редакции не сильно верят в дортмундцев и ожидают результативной игры.

    • Букмекеры дают 3.55 на победу «Боруссии», 4.09 на ничью, 1.98 на «Барселону». Коэффициент на проход «Барсы» в полуфинал по понятным причинам отсутствует, а на «Боруссию» эта цифра составляет 39.0.

    • ИИ верит, что «Боруссия» сможет навязать «каталонцам» борьбу и по итогу выиграть 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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