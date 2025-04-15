встретятся 15 апреля в Дортмунде, чтобы наконец закрыть вопрос о том, кто пройдет в полуфинал Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по мск.

С учетом того, как прошла первая игра, интрига маловероятна, если конечно «Боруссия» не сможет сотворить чудо и на своем поле шокировать «Барселону». Напомним, что «каталонцы» одержали крупную победу со счетом 4:0. По сути встреча прошла в одни ворота.

Накануне «Боруссия» с достоинством провела матч с «Баварией» в Бундеслиге, добившись результативной ничьи 2:2. «Барселона» встречалась с «Леганесом» в Примере и одержала победу со счетом 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне это будет третья игра команд в турнире. «Барса» может добиться третьей победы подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На сайте LiveSport.Ru предлагает прогноз с двумя ставками на игру. Эксперты редакции не сильно верят в дортмундцев и ожидают результативной игры.

предлагает прогноз с двумя ставками на игру. Эксперты редакции не сильно верят в дортмундцев и ожидают результативной игры. Букмекеры дают 3.55 на победу «Боруссии», 4.09 на ничью, 1.98 на «Барселону». Коэффициент на проход «Барсы» в полуфинал по понятным причинам отсутствует, а на «Боруссию» эта цифра составляет 39.0.

ИИ верит, что «Боруссия» сможет навязать «каталонцам» борьбу и по итогу выиграть 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.